Виконавча служба спільно з поліцією буде вилучати автомобілі, власники яких не сплачують штрафи за значні перевищення швидкості. Про це повідомив заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко.

Тригером до радикальної позиції Мінюсту у справах щодо боржників, які не сплачують штрафи за порушення ПДР через значне перевищення швидкості, стали резонансні ДТП в Харкові, де за попередніми даними Нацполіції швидкість автівок порушників перевищувала позначку у 180 км на годину. Тому, за словами чиновника, саме з Харкова розпочнеться ця ініціатива, потім її реалізують в столиці, а згодом – і по всій Україні.

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"Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. В Мінюсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення", – розповів Андрій Гайченко.

В Мінюсті також повідомили, що наразі будуть "відпрацьовувати стягнення заборгованості за перевищення швидкості на значні цифри. Поки що умовною "цифрою реагування" обрано перевищення швидкості у 150 км\годину".

Нагадаємо, що якщо перевищення швидкості зафіксовано камерами, то винним у ньому визнається не водій який скоїв порушення, а юридичний власник авто або директор юридичної особи на яку зареєстровано транспортний засіб.

"Якщо людина дозволяє собі їздити по місту з такою швидкістю, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Виконавча служба від сьогоднішнього дня за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких "швидкісних" порушників. Водії такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян. Я згоден з тими колегами, які вважають, що ті, хто пересуваються по місту на швидкості 150+ км, не тільки є потенційними вбивцями, але й певною мірою негідниками, які нехтують правилами дорожнього руху", – емоційно зазначив А.Гайченко, закликавши водіїв не перевищувати швидкість у місті та не піддавати небезпеці людей, адже відповідальність за це буде застосовуватись за усією жорсткістю закону.

У Мінюсті наголошують, що йдеться не про вилучення всіх автівок, власники (або водії) яких "гасають містом", а виключно про вилучення машин, власники яких мають несплачені штрафи. Після сплати всіх платежів, вони зможуть забрати автомобіль зі штрафного майданчику. Водночас якщо власник буде зволікати з погашенням заборгованості, то автівки можуть виставлятись навіть на примусову реалізацію.