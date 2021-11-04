У Харкові вперше у водія вилучили автомобіль за несплату штрафів за перевищення швидкості на дорозі.

Державна виконавча служба України вилучила перший автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за суттєве перевищення швидкості. Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у соцмережі.

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Він повідомив, що порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки. “Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною”, – йдеться у дописі чиновника.