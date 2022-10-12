Не во всех европейских странах установлены четкие правила применения зимних шин, а в некоторых - они вообще отсутствуют.

Приводим перечень стран, где обязательно «переобувайте» свои автомобили на зимние шины.

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Австрия

Зимние шины обязательны с 1 ноября по 15 апреля. Также в автомобиле должны находиться цепи противоскольжения на две шины ведущей оси для использования на заснеженных и оледеневших дорогах.

Босния и Герцеговина

Зимние шины обязательны с 15 ноября по 15 апреля для авто массой >3,5 т.

Болгария

С 15 ноября по 1 марта бывшие в использовании летние или зимние шины должны иметь глубину протектора не менее 4 мм. Цепи противоскольжения необходимо перевозить в автомобили с 1 ноября по 31 марта.

Латвия

Зимние шины M+S обязательны для авто массой менее 3,5 т. с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора – 4 мм.

Литва

Зимние шины обязательны с 1 ноября по 1 апреля для транспортных средств массой менее 3,5 т.

Норвегия

Автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены зимними шинами с 15 ноября по 31 марта.

Румыния

Обязательно наличие зимних шин с символом M+S на ведущих мостах всех транспортных средств массой >3,5 т. Такие транспортные средства должны быть оборудованы цепями, установленными в местах, указанных соответствующими дорожными знаками.

Сербия

Шины с маркировкой M+S обязательны с ноября по апрель. Минимальная глубина протектора составляет 4 мм. Цепи противоскольжения для ведущей оси должны находиться в автомобиле и использоваться в зависимости от знаков и дорожных условий.

Словакия

Зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм обязательны для грузовиков массой >3,5 т. с 15 ноября по 31 марта на ведущей оси. Цепи противоскольжения являются обязательным оборудованием автомобиля.

Словения

С 15 ноября по 15 марта зимние шины должны быть как минимум на ведущей оси (минимальная глубина протектора 3 мм). Цепи противоскольжения являются обязательным оборудованием для транспортных средств массой >3,5 т., если они не имеют зимней резины.

Турция

С 1 декабря по 1 апреля зимние шины с глубиной протектора не менее 4 мм требуются для транспортных средств, используемых для перевозки грузов по региональным дорогам. Наличие или использование цепей противоскольжения не освобождает от обязанности иметь зимние шины.

Финляндия

Зимние шины обязательны с 1 ноября по 31 марта на оледеневших дорогах. Неуправляемые ведущие оси должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF или POR или шипованными шинами. Цепи противоскольжения разрешены только на заснеженных и оледеневших дорогах.

Франция

С 1 ноября по 31 марта по усмотрению префектур автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены шинами 3PMSF. Использование цепей – в соответствии с дорожными знаками.

Хорватия

Зимние шины обязательны с 15 ноября по 15 апреля. Шины M+S должны быть установлены на ведущих осях всех транспортных средств массой >3,5 т.

Черногория

Шины с маркировкой M+S или зимние шины обязательны с ноября по апрель на определенных дорогах, обозначенных Министерством общественного порядка. Цепи противоскольжения для ведущей оси должны находиться в автомобиле и использоваться в зависимости от знаков и дорожных условий.

Чехия

Зимние шины обязательны с 1 ноября по 31 марта в зимних дорожных условиях или на участках, указанных соответствующим знаком. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Швеция

В зимних условиях минимальная глубина протектора составляет 5 мм для всех шин, за исключением шин для прицепов (1,6 мм). Автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены 3PMSF, POR или шипованными шинами на переднем и ведущем мостах.

Эстония

Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта для транспортных средств массой <3,5 тонны. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.