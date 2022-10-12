Не у всіх європейських країнах встановлено чіткі правила щодо застосування зимових шин, а в деяких - вони взагалі відсутні.

Наводимо перелік країн де обов’язково «перевзувати» свої автівки на зимові шини.

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Австрія

Зимові шини є обов'язковими з 1 листопада по 15 квітня. Також в автомобілі мають знаходитися ланцюги протиковзання на дві шини ведучої осі для використання на засніжених та заледенілих дорогах.

Боснія і Герцеговина

Зимові шини обов'язкові з 15 листопада до 15 квітня для авто масою >3,5 т.

Болгарія

З 15 листопада по 1 березня літні або зимові шини, що були у використанні, повинні мати глибину протектора не менше 4 мм. Ланцюги протиковзання необхідно перевозити в автомобілі з 1 листопада до 31 березня.

Латвія

Зимові шини M+S є обов'язковими для авто масою менше 3,5 т. з 1 грудня по 1 березня. Мінімальна глибина протектора – 4 мм.

Литва

Зимові шини є обов'язковими з 1 листопада по 1 квітня для транспортних засобів масою менше 3,5 т.

Норвегія

Автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені зимовими шинами з 15 листопада до 31 березня.

Румунія

Обов'язковим є наявність зимових шин із символом M+S на ведучих мостах усіх транспортних засобів масою >3,5 т. Такі транспортні засоби мають бути обладнані ланцюгами, встановленими у місцях, зазначених відповідними дорожніми знаками.

Сербія

Шини з маркуванням M+S обов'язкові з листопада до квітня. Мінімальна глибина протектора складає 4 мм. Ланцюги протиковзання для ведучої осі повинні знаходитися в автомобілі та використовуватися залежно від знаків та дорожніх умов.

Словаччина

Зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм є обов'язковими для вантажівок масою >3,5 т. з 15 листопада по 31 березня на ведучій осі. Ланцюги протиковзання є обов'язковим обладнанням автомобіля.

Словенія

З 15 листопада до 15 березня зимові шини повинні бути як мінімум на ведучій осі (мінімальна глибина протектора 3 мм). Ланцюги протиковзання є обов'язковим обладнанням для транспортних засобів масою >3,5 т., якщо вони не мають зимової гуми.

Туреччина

З 1 грудня по 1 квітня зимові шини з глибиною протектора не менше 4 мм потрібні для транспортних засобів, що використовуються для перевезення вантажів регіональними дорогами. Наявність чи використання ланцюгів протиковзання не звільняє від обов'язку мати зимові шини.

Фінляндія

Зимові шини обов'язкові з 1 листопада по 31 березня на заледенілих дорогах. Некеровані ведучі осі повинні бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF або POR або шипованими шинами. Ланцюги протиковзання дозволені тільки на засніжених і заледенілих дорогах.

Франція

З 1 листопада по 31 березня на розсуд префектур автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені шинами 3PMSF. Використання ланцюгів – відповідно до дорожніх знаків.

Хорватія

Зимові шини є обов'язковими з 15 листопада по 15 квітня. Шини M+S мають бути встановлені на ведучі осі всіх транспортних засобів масою >3,5 т.

Чорногорія

Шини з маркуванням M+S або зимові шини обов'язкові з листопада до квітня на певних дорогах, позначених Міністерством громадського порядку. Ланцюги протиковзання для провідної осі повинні знаходитися в автомобілі та використовуватися залежно від знаків та дорожніх умов.

Чехія

Зимові шини обов'язкові з 1 листопада до 31 березня у зимових дорожніх умовах або на ділянках, зазначених відповідним знаком. Ланцюги протиковзання обов'язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.

Швеція

У зимових умовах мінімальна глибина протектора становить 5 мм для всіх шин, крім шин для причепів (1,6 мм). Автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені 3PMSF, POR або шипованими шинами на передньому та провідному мостах.

Естонія

Зимові шини обов'язкові з 1 грудня по 1 березня для транспортних засобів масою <3,5 тонн. Ланцюги протиковзання обов'язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.