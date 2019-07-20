Компании BASF и Jaguar Land Rover разработали новый способ вторичной переработки пластика и использовать его вместо стальной детали на автомобили.

Из необычного материала пока что сделали раму радиатора электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Эта работа является частью большего проекта ChemCycling, который предусматривает превращение бытового пластика в высококачественные материалы.

Для разложения пластика BASF использует термохимический процесс, который дает на выходе пиролизное масло. Оно может заменить природное сырье, из которого делают высокопрочные пластики. К тому же материал потом может нагреваться и краситься. Эта технология открывает путь к более широкому применению вторичных пластмасс в машинах без ущерба для безопасности, надежности и качества.

Компания JLR также углубленно занимается темой вторичной переработки алюминия. Так, в модели Discovery кузовные детали на 43% – из вторичного алюминия, а в XE – 75%. Свой цикл переработки задуман и для тяговых батарей.

Напомним, что в Индии строят дороги из пластика.