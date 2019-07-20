Компанії BASF і Jaguar Land Rover розробили новий спосіб вторинної переробки пластику і використовуватимуть його замість стальної деталі на автомобілі.

З незвичайного матеріалу поки що зробили раму радіатора електричного кросовера Jaguar I-Pace. Ця робота є частиною більшого проекту ChemCycling, який передбачає перетворення побутового пластику в високоякісні матеріали.

Для розкладання пластику BASF використовує термохімичний процес, який дає на виході піролізне масло. Воно може замінити природну сировину, з якої роблять високоміцні пластики. До того ж матеріал потім може нагріватися і фарбуватись. Ця технологія відкриває шлях до більш широкого застосування вторинних пластмас в машинах без шкоди для безпеки, надійності і якості.

Компанія JLR також поглиблено займається темою вторинної переробки алюмінію. Так, в моделі Discovery кузовні деталі на 43% - з вторинного алюмінію, а в XE - 75%. Свій цикл переробки задуманий і для тягових батарей.

Нагадаємо, що в Індії будують дороги з пластику.