Американский сервис Uber продолжает оказывать благотворительную помощь нашей стране. На днях компания запустила новую функцию, благодаря которой появилась возможность поддержать Украину в 15 странах Европы.

Новая услуга от Uber в помощь украинским переселенцам

Uber открыл в 15 европейских странах новую услугу для Украины. Благодаря этому функционалу, клиент может воспользоваться специальной поездкой, в стоимость которой будет включена возможность помощи для Украины.

В сообщении американской компании говорится, что сервис предоставляет бесплатные поездки гражданам, выезжающим из Украины в Польшу. Это касается и перевозки людей и доставки товаров первой необходимости и пожертвований на гуманитарную помощь. Однако, на этой неделе в приложении появится новая услуга, которая охватит 75 городов в 15 странах Европы.

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Особенности новой функции

Если подробнее о нововведениях, то пассажирам такси будет предложен вариант поездки с возможностью дополнительной платы в поддержку Украины. Собранные с этой функции средства планируется посылать в Международный комитет спасения. Работа этой организации состоит в том, чтобы оказывать помощь внутренним переселенцам, а также тем лицам, которые выехали из Украины из-за войны за границу в соседние страны.

Uber продолжит сбор средств для помощи Украине

Новая функция Uber для европейских стран станет дополнением к возможности Uber Donate, благодаря которой уже удалось собрать около 2,8 млн долларов пожертвований. Из них 1 млн долл. был предоставлен самим сервисом, а 1,8 млн пожертвовали американские пользователи.

Кроме того, представители компании заявляют, что в скором времени в этих целях география стран будет расширена. Поскольку многие украинцы выезжают и в такие страны как Чехия и Румыния, то целесообразным станет настроить этот функционал и там. Так же там смогут работать и такие услуги, как помощь в транспортировке разной помощи и т.д.