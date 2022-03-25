Американський сервіс Uber продовжує надавати благодійну допомогу нашій країні. Днями компанія запустила нову функцію, завдяки якій з’явилася нагода підтримати Україну в 15 країнах Європи.

Нова послуга від Uber на допомогу українським переселенцям

Uber відкрив у 15 європейських країнах нову послугу для України. Завдяки цьому функціоналу клієнт може скористатися спеціальною поїздкою, у вартість якої буде включено можливість допомоги для України.

У повідомленні американської компанії йдеться, що сервіс надає безкоштовні поїздки громадянам, які виїжджають з України до Польщі. Це стосується і перевезення людей, і доставки товарів першої необхідності та пожертвувань на гуманітарну допомогу. Однак цього тижня у додатку з’явиться нова послуга, яка охопить 75 міст у 15 країнах Європи.

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Особливості нової функції

Якщо детальніше про нововведення, то пасажирам таксі буде запропоновано варіант поїздки з можливістю додаткової плати на підтримку України. Зібрані з цієї функції кошти планується надсилати до Міжнародного комітету порятунку. Робота цієї організації полягає в тому, щоб надавати допомогу внутрішнім переселенцям, а також тим особам, які виїхали з України через війну за кордон до сусідніх країн.

Uber продовжить збирання коштів для допомоги Україні

Нова функція Uber для європейських країн стане доповненням до можливості Uber Donate, завдяки якій вже вдалося зібрати близько 2,8 млн. доларів пожертвувань. З них 1 млн дол був наданий самим сервісом, а 1,8 млн пожертвували американські користувачі.

Крім того, представники компанії заявляють, що незабаром з цією метою географія країн буде розширена. Оскільки багато українців виїжджають і в такі країни, як Чехія та Румунія, то доцільним стане налаштувати цей функціонал і там. Так само там зможуть працювати й такі послуги як допомога з транспортуванням гумдопомоги та ін.