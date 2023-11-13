В США сравнили среднегодовые пробеги электрокаров и автомобилей ДВС. «Батарейные» модели эксплуатируются не столь активно.

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона проанализировали сайты продаж подержанных автомобилей с 2016 по 2022 год, сопоставив показания одометров 12,5 миллиона легковушек и 11,4 миллиона внедорожников. Выяснилось: среднестатистический автомобиль из ДВС ежегодно проезжает 18,7 тысячи километров, тогда как для электрокара аналогичный показатель составляет 11,5 тысячи километров.

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Колоссальную разницу ученые объяснили так: владельцы электромобилей переживают за запас хода, а инфраструктура зарядных станций в США не столь развита, как сеть обычных заправок. При этом среднестатистическая Tesla эксплуатируется гораздо активнее, чем электрокары других марок: на одометре Тесла ежегодно прибавляется 14 тысяч километров, а другие автомобили на электротяге проезжают всего 10 тысяч километров.

Наименьший разрыв и в сегменте внедорожников: средний ежегодный пробег для моделей с ДВС – 20,8 тысяч километров, а для электромобилей – 17 тысяч километров. В Университете Джорджа Вашингтона считают, что исследование должно заинтересовать политиков и регуляторов, устанавливающих нормы выбросов вредных веществ. Сейчас Федеральное агентство по охране окружающей среды (EPA) исходит из того, что электромобили и автомобили ДВС эксплуатируются одинаково, но реальность другая.

Ученые считают, что власти переоценивают пробег электромобилей, что приводит к неверным выводам в вопросах «улучшения экологии». Авторы исследования намекают, что методика EPA должна быть пересмотрена для большей реалистичности.