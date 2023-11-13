У США порівняли середньорічні пробіги електрокарів та автомобілів з ДВС. «Батарейні» моделі експлуатуються не так активно.

Дослідники з Університету Джорджа Вашингтона проаналізували сайти продажу вживаних автомобілів з 2016 по 2022 рік, зіставивши свідчення одометрів 12,5 мільйонів легковиків і 11,4 мільйонів позашляховиків. З'ясувалося: середньостатистичний автомобіль із ДВС щорічно проїжджає 18,7 тисяч кілометрів, тоді як для електрокара аналогічний показник становить 11,5 тисяч кілометрів.

Читайте також: Половина власників електромобілів планують замінити їх на традиційні авто

Колосальну різницю вчені пояснили так: власники електромобілів переживають за запас ходу, а інфраструктура зарядних станцій у США не настільки розвинена, як мережа звичайних заправок. При цьому середньостатистична Tesla експлуатується набагато активніше, ніж електрокари інших марок: на одометрі Тесла щорічно додається 14 тисяч кілометрів, а інші автомобілі на електротязі проїжджають лише 10 тисяч кілометрів.

Найменший розрив і в сегменті позашляховиків: середній щорічний пробіг для моделей з ДВЗ — 20,8 тисяч кілометрів, а для електромобілів — 17 тисяч кілометрів. В Університеті Джорджа Вашингтона вважають, що дослідження має зацікавити політиків та регуляторів, які встановлюють норми викидів шкідливих речовин. Зараз Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) виходить із того, що електромобілі та автомобілі з ДВЗ експлуатуються однаково, але реальність інша.

Вчені вважають, що влада переоцінює пробіг електромобілів, що призводить до невірних висновків у питаннях «покращення екології». Автори дослідження натякають, що методика EPA має бути переглянута для більшої реалістичності.