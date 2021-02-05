Компенсационные меры по импорту российских легковых автомобилей предусматривали сбор в размере от 17,66% до 10,41% от таможенной стоимости.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило о фактическом окончании срока применения окончательных компенсационных мер в отношении импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Российской Федерации. Согласно сообщению срок действия компенсационных мероприятий истек 02.01.2021 г.

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Указанные меры были применены в соответствии с решением Межведомственной комиссии по международной торговле от 13.11.2015 №АС-344/2015/4411-06 “О применении окончательных компенсационных мер в отношении импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Российской Федерации”.

Для справки: в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 г. № 1147 с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года действует запрет ввоза на таможенную территорию Украины легковых автомобилей, которые походят из Российской Федерации.