Компенсаційні заходи щодо імпорту російських легкових автомобілів передбачали додатковий збір у розмірі від 10,41 % до 17,66 % від митної вартості.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило про фактичне закінчення строку застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації. Згідно повідомлення строк дії компенсаційних заходів закінчився 02.01.2021 р.

Читайте також: Зібраний в Запоріжжі Kia Rio виявився суттєво дорожчим, ніж російський "оригінал"

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.11.2015 №АС-344/2015/4411-06 “Про застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації”.

Для довідки: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року діє заборона ввезення на митну територію України легкових автомобілів, що походять з Російської Федерації.