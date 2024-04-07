Неограниченная скорость на магистралях всегда была визитной карточкой Германии в автомобильном мире. Надеемся, она ею и останется.

Священная корова для немцев: ограничение скорости на трассах, точнее его отсутствие. Таким образом, вы можете ездить так быстро, как вам заблагорассудится, что особенно привлекательно для иностранных посетителей, для которых их государства скорость ограничивают.

Читайте также: Измерять скорость с помощью TruCam с рук нельзя: позиция суда

Германия сегодня имеет четвертую по длине сеть автомагистралей в мире, протяженностью около 13 000 километров. Лидером по этому показателю является Китай. На чуть более половины немецких автомагистралей стандартная скорость составляет 130 км/ч. Большинство немецких автострад являются платными.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и долгий пробег. Рекламная информация

Около 30% сети автомагистралей подпадают под действие постоянного ограничения скорости, остальные 20% оборудованы знаками, на которых может отображаться ограничение скорости в зависимости от дорожной ситуации или погодных условий.

Случаются ли смертельные аварии на немецких автобанах? Да. Около 10% смертей, которые случаются в течение года, случаются на автомагистралях, но здесь учтены все дороги, на большинстве из которых есть ограничения скорости.

Первые ограничения

В начале автомобилизации на немецких дорогах действовали очень жесткие ограничения: в 1910 году максимальная скорость в городе составляла 15 км/ч для легковых автомобилей и 12 км/ч для грузовиков, затем 30 км/ч для легковых и грузовых автомобилей с 1927 года.

Тогда национал-социалисты передали Рейху полную законодательную власть. 8 мая 1934 года первый "Дорожный кодекс Рейха" отменил все положения, касающиеся ограничений скорости. Кроме отмены транспортного налога, эта мера имела целью стимулировать продажи автотранспорта.

Скорость таких автомобилей была ограничена на 15 км/ч

Но в мае 1939 года тогдашняя власть снова ввела ограничения скорости (60 км/ч для автомобилей в населенных пунктах, 100 км/ч вне населенных пунктов, 40 или 70 км/ч для грузовиков). После начала войны в октябре 1939 года скорость была снижена до 40 км/ч в населенных пунктах, 80 км/ч вне населенных пунктов для частных автомобилей и 60 км/ч для грузовиков. Ограничение 80 км/ч также распространялось на новые автомагистрали в Рейхе.

Пять лет без ограничений

В 1953 году в Федеративной Республике были отменены все ограничения скорости, даже в городских районах, где они были снова введены 1 сентября 1957 года. Эти 50 км/ч с тех пор не пересматривались и действуют сегодня.

Когда-то все дороги в Германии были свободны от ограничений

Однако до начала 1970-х вне населенных пунктов можно было ездить с любой скоростью. Но потом была введена так называемая "безопасная" скорость 100 км/час всего на пробной основе в широком масштабе на всех ведомственных дорогах (кроме автомагистралей) с 1 октября 1972 г. и до 31 декабря 1975 г. Это ограничение скорости, которое действует и сегодня, за пределами городов было введено в 1976 г.

100 км/ч на трассе во время нефтяного кризиса

Ограничение скорости на автомагистралях впервые широко обсуждалось в 1970-х годах: во время первого нефтяного кризиса общее ограничение скорости 100 км/ч было применено в Федеративной Республике с ноября 1973 по март 1974 года, в том числе на автомагистралях для экономии топлива. Это вызвало дискуссии среди населения, автомобильные журналы и водители требовали отмены этой меры.

Тогда как федеральное правительство хотело продлить ограничение скорости, Федеральный совет выступил против этого. В 1974 году оно было окончательно отменено и заменено стандартной скоростью 130 км/ч на автомагистралях.

Дискуссии вокруг ограничения скорости 130 км/ч

Вопрос ограничения скорости является раздражающей темой в Германии на протяжении десятилетий и является предметом горячих дискуссий. В последние годы главным аргументом является защита климата. Фанаты Греты Тунберг почему-то верят, что ограниченная скорость поможет сохранить планету.

В коалиционном контракте, заключенном в 2021 году нынешним федеральным правительством, ограничение скорости прямо исключено. Федеральный министр транспорта Фолькер Висинг также подчеркивает это. В октябре 2023 года он сказал: "Я не понимаю, почему мы всегда обсуждаем темы, которые имеют максимальный эффект раскола в обществе. Я думаю, что во время большой неопределенности мы должны сосредоточиться на вещах, которые делают большие шаги вперед и которыми мы можем вести людей".

На многих дорогах до сих пор действует ограничение 130 км/ч

В июне 2022 года Висинг сказал немецкому радио Deutschlandfunk: "Во время коалиционных переговоров мы сосредотачивались на вопросах того, что мы делаем для достижения целевых показателей выбросов CO 2 в транспортном секторе, и ограничение скорости не было важным ни для одного из партнеров по коалиции до того момента, когда оно было включено в коалиционный контракт".

С другой стороны, Федеральное агентство по окружающей среде (UBA) выступает за ограничение скорости на автомагистралях, чтобы якобы уменьшить выбросы парниковых газов от движения. Если бы на автомагистралях Германии было введено ограничение скорости до 120 км/ч, выбросы парниковых газов от дорожного движения уменьшились бы на 2,9% (минус 4,5 млн тонн углекислого газа) эквивалент CO 2 в 2018 году), сообщает UBA.

Немцы против ограничения скорости

В течение многих лет большинство немцев выступали против общего ограничения скорости на автомагистралях, но в последнее время количество людей, выступающих за ограничение скорости, выросло. Такой эффект достигается пропагандой экологичности и манипулированием со статистическими данными. Остается увидеть, станет ли этот вопрос темой следующей федеральной избирательной кампании в 2025 году.

Отсутствие ограничений скорости означает свободу для немецких водителей. А они действительно умеют бороться за свои права

Если говорить о выборах в Европе, ЕС не планирует стандартизировать максимальные скорости. Чтобы уменьшить количество аварий, ЕС полагается на техническое решение Intelligent Speed Adaption (ISA). Это системы, которые часто выдают резкие звуковые сигналы, как только превышена максимальная действующая скорость. Для этого транспортные средства используют систему распознавания дорожных знаков с GPS и/или камерой. С 7 июля 2024 года все новые регистрации в ЕС должны быть оборудованы этой системой.