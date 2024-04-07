Необмежена швидкість на магістралях завжди була візитною карткою Німеччини у автомобільному світі. Сподіваємось, вона нею і залишиться.

Священна корова для німців: обмеження швидкості на трасах, точніше його відсутність. Таким чином, ви можете їздити так швидко, як вам заманеться, що особливо привабливо для іноземних відвідувачів, для яких їхні держави швидкість обмежують.

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Німеччина сьогодні має четверту за довжиною мережу автомагістралей у світі, протяжністю близько 13 000 кілометрів. Лідером за цим показником є Китай. На трохи більше ніж половині німецьких автомагістралей стандартна швидкість становить 130 км/год. Більшість німецьких автострад є платними.

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Близько 30% мережі автомагістралей підпадають під дію постійного обмеження швидкості, решта 20% обладнані знаками, на яких може відображатися обмеження швидкості залежно від дорожньої ситуації або погодних умов.

Чи трапляються смертельні аварії на німецьких автобанах? Так. Близько 10% смертей, які трапляються протягом року, трапляються на автомагістралях, але тут враховані усі дороги, на більшості з яких є обмеження швидкості.

Перші обмеження

На початку автомобілізації на німецьких дорогах діяли дуже жорсткі обмеження: у 1910 році максимальна швидкість у місті становила 15 км/год для легкових автомобілів і 12 км/год для вантажівок, потім 30 км/год для легкових і вантажних автомобілів з 1927 року.

Тоді націонал-соціалісти передали Рейху повну законодавчу владу. 8 травня 1934 року перший «Дорожній кодекс Рейху» скасував усі положення, що стосуються обмежень швидкості. Окрім скасування транспортного податку, цей захід мав на меті стимулювати продажі автотранспорту.

Швидкість таких автомобілів була обмежена на 15 км/год

Але у травні 1939 року тодішня влада знову ввела обмеження швидкості (60 км/год для автомобілів у населених пунктах, 100 км/год поза населеними пунктами, 40 або 70 км/год для вантажівок). Після початку війни в жовтні 1939 року швидкість була знижена до 40 км/год у населених пунктах, 80 км/год поза населеними пунктами для приватних автомобілів і 60 км/год для вантажівок. Обмеження 80 км/год також поширювалося на нові автомагістралі в Рейху.

П'ять років без обмежень

У 1953 році у Федеративній Республіці було скасовано всі обмеження швидкості, навіть у міських районах, де вони були знову запроваджені 1 вересня 1957 року. Ці 50 км/год відтоді не переглядались і діють сьогодні.

Колись всі дороги в Німеччині були вільні від обмежень

Проте до початку 1970-х поза населеними пунктами можна було їздити з будь-якою швидкістю. Але потім була введена так звана «безпечна» швидкість 100 км/год на всіх відомчих дорогах (крім автомагістралей) з 1 жовтня 1972 р. і до 31 грудня 1975 р. Це обмеження швидкості, яке діє й сьогодні, за межами міст було введено в 1976 р.

100 км/год на трасі під час нафтової кризи

Обмеження швидкості на автомагістралях вперше широко обговорювалося в 1970-х роках: під час першої нафтової кризи загальне обмеження швидкості 100 км/год було застосовано у Федеративній Республіці з листопада 1973 по березень 1974 року, в тому числі на автомагістралях для економії пального. Це викликало дискусії серед населення, автомобільні журнали та водії вимагали скасування цього заходу.

Тоді як федеральний уряд хотів продовжити обмеження швидкості, Федеральна рада виступила проти цього. У 1974 році його було остаточно скасовано та замінено стандартну швидкість 130 км/год на автомагістралях.

Дискусії навколо обмеження швидкості 130 км/год

Питання обмеження швидкості є дратівливою темою в Німеччині протягом десятиліть і є предметом гарячих дискусій. В останні роки головним аргументом є захист клімату. Фанати Грети Тунберг чомусь вірять, що обмежена швидкість допоможе зберегти планету.

У коаліційному контракті, укладеному в 2021 році нинішнім федеральним урядом, обмеження швидкості прямо виключено. Федеральний міністр транспорту Фолькер Вісінг також наголошує на цьому. У жовтні 2023 року він сказав: «Я не розумію, чому ми завжди обговорюємо теми, які мають максимальний ефект розколу в суспільстві. Я думаю, що в час великої невизначеності ми повинні зосередитися на речах, які роблять великі кроки вперед і якими ми можемо вести людей».

На багатьох дорогах досі діє обмеження 130 км/год

У червні 2022 року Вісінг сказав німецькому радіо Deutschlandfunk: «Під час коаліційних переговорів ми зосереджувалися на питаннях того, що ми робимо для досягнення цільових показників викидів CO 2 у транспортному секторі, і обмеження швидкості не було важливим для жодного з партнерів по коаліції до того моменту, коли воно було включене в коаліційний контракт».

З іншого боку, Федеральне агентство з навколишнього середовища (UBA) виступає за обмеження швидкості на автомагістралях, щоб начебто зменшити викиди парникових газів від руху. Якби на автомагістралях Німеччини було введено обмеження швидкості до 120 км/год, викиди парникових газів від дорожнього руху зменшилися б на 2,9% (мінус 4,5 млн тонн вуглекислого газу) еквівалент CO 2 у 2018 році), повідомляє UBA.

Німці проти обмеження швидкості

Протягом багатьох років більшість німців виступали проти загального обмеження швидкості на автомагістралях, але останнім часом кількість людей, які виступають за обмеження швидкості, зросла. Такий ефект досягається пропагандою екологічності та маніпулюванням зі статистичними даними. Залишається побачити, чи стане це питання темою наступної федеральної виборчої кампанії у 2025 році.

Відсутність обмежень швидкості означає свободу для німецьких водіїв. А вони дійсно вміють боротись за свої права

Якщо говорити про вибори в Європі, ЄС не планує стандартизувати максимальні швидкості. Щоб зменшити кількість аварій, ЄС покладається на технічне рішення Intelligent Speed Adaption (ISA). Це системи, які часто видають різкі звукові сигнали, щойно перевищено максимальну діючу швидкість. Для цього транспортні засоби використовують систему розпізнавання дорожніх знаків із GPS та/або камерою. З 7 липня 2024 року всі нові реєстрації в ЄС повинні бути обладнані цією системою.