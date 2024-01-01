Isuzu представила новый электрический пикап: фото

Новый полностью электрический пикап Isuzu D-Max должен выйти на европейские дороги в 2026 году, пишет Carscoops. Дизайн почти полностью соответствует модели с двигателем внутреннего сгорания, за исключением закрытой решетки радиатора. Зарядный порт расположен там, где обычно находится крышка топливного бака, сохраняя привычное расположение для пользователей.

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Полностью электрическая версия станет альтернативой для автопарков и частных покупателей, желающих отказаться от дизельного топлива, не теряя полезной нагрузки. Автопроизводитель описывает модель, как “первый серийный электрический пикап в Европе с полным коммерческим потенциалом”.

Электрический пикап будет выпущен в двух, причем покупатели смогут выбирать между кузовами Extended Cab и Double Cab. D-Max EV получил батарею на 66,9 кВт-ч, что обеспечивает запас хода в 263 километра по WLTP. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 50 кВт позволяет зарядить аккумулятор от 20 до 80 процентов примерно за час

Модель имеет полный привод благодаря двум двигателям общей мощностью 190 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 10,1 секунды, тогда как максимальная скорость – 129 км/ч. Однако более важными характеристиками для покупателей является грузоподъемность в 1000 кг и буксировочная способность в 3,5 тонны.

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Показатели проходимости по бездорожью такие же солидные: глубина преодоления брода составляет 600 миллиметров, а дорожный просвет – 210 мм. Isuzu говорит, что первые поставки электропикапа запланированы на март 2026 года.