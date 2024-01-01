Isuzu будет производить автомобили в США

Как сообщает Carscoops, Isuzu Motors инвестирует 280 миллионов долларов США для открытия нового производственного предприятия в Южной Каролине. Ожидается, что завод начнет свою работу в 2027 году и будет иметь мощность в 50 тысяч авто в год.

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Новый автозавод японского производителя будет иметь систему сменных моделей с переменным объемом, чтобы быстро реагировать на изменения спроса на модели с ДВС и иметь возможность оперативно наладить производство электромобилей в среднесрочной перспективе.

Сначала будет налажена сборка коммерческих моделей N-серии с весом от 7,5 тонны до 9,3 тонны, а впоследствии также и грузовиков серии F с полной массой до 15 тонн. Новый завод расположен в округе Гринвилл в Южной Каролине и будет занимать площадь 750 000 квадратных метров.

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Хотя Isuzu не продает свои ориентированные на обычного потребителя модели, такие как пикап D-Max, в США, Америка все еще является важным рынком для коммерческого подразделения компании. В прошлом году Isuzu продала 44 000 коммерческих автомобилей по всей Северной Америке и хочет расширить свой бизнес в регионе.