Isuzu вироблятиме автомобілі у США

Як повідомляє Carscoops, Isuzu Motors інвестує 280 мільйонів доларів США для відкриття нового виробничого підприємства в Південній Кароліні. Очікується, що завод розпочне свою роботу у 2027 році й матиме потужність в 50 тисяч авто на рік.

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Новий автозавод японського виробника матиме систему змінних моделей зі змінним обсягом, аби швидко реагувати на зміни попиту на моделі з ДВЗ й мати змогу оперативно налагодити виробництво електромобілів в середньостроковій перспективі.

Спочатку буде налагоджено збірку комерційних моделей N-серії з вагою від 7,5 тонни до 9,3 тонни, а згодом також і вантажівок серії F із повною масою до 15 тонн. Новий завод розташований в окрузі Грінвілл в Південній Кароліні й займатиме площу 750 000 квадратних метрів.

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Хоча Isuzu не продає свої орієнтовані на звичайного споживача моделі, такі як пікап D-Max, у США, Америка все ще є важливим ринком для комерційного підрозділу компанії. Торік Isuzu продала 44 000 комерційних автомобілів по всій Північній Америці та хоче розширити свій бізнес у регіоні.