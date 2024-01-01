З’явилась страховка, яка оберігає авто від наслідків обстрілів

Придбати для свого авто страховку, яка б покривала ризик ДТП чи викрадення - звичайна справа. Однак поліс КАСКО не допоможе, якщо авто отримало пошкодження під час обстрілу. До того ж на відміну від житлового фонду, за який держава виплачує компенсацію, постраждалі автомобілі доводиться ремонтувати за власні кошти. Звичайно, якщо вони не застраховані за спеціальними програмами - від наслідків військових дій.

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Продукт компанії ARX “Залізний купол” збереже авто від воєнних ризиків. Він передбачає відшкодування витрат на ремонт та відновлення у випадку, якщо авто постраждало від падіння безпілотників, ракет чи їх уламків, а також частин будівлі, що зруйнована під час обстрілів.

Застрахувати своє авто за програмою “Залізний купол” можна в страховій компанії ARX на 3,6 чи 12 місяців. Автомобіль віком не більше 15 років може коштувати від 70 тисяч до 5 млн гривень. Тариф становить 1,8% на рік від реальної вартості транспортного засобу. Для укладання страховки не потрібно приїжджати в офіс ARX, а підтвердити цілісність авто під час підписання угоди можна за допомогою мобільного застосунку MyARX. Для цього потрібно зробити відео- та фотозйомку машини та завантажити їх в застосунок.

Якщо настає страховий випадок, застосовується безумовна франшиза у 10%. Цікаво, що якщо машину пошкодили кілька разів за час дії договору, виплата буде щоразу. Єдина умова - не більше реальної вартості автомобіля.

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“Залізний купол” – унікальна програма страхування для України та навіть Європи. Торік майже сотня автовласників, які застрахували свій транспорт за цим ризиком, отримали відшкодування від компанії ARX. Кожна з подібних історій індивідуальна та сповнена болю для власників. Втім, ця програма страхування виконує свою головну функцію - відновлення автомобіля після страшної події, що залишає людей без засобу пересування.