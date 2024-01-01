Появилась страховка, которая оберегает автомобиль от последствий обстрелов

Купить для своего авто страховку, которая бы покрывала риск ДТП или угона – обычное дело. Однако полис КАСКО не поможет, если авто получило повреждения во время обстрела. К тому же в отличие от жилого фонда, за который государство выплачивает компенсацию, пострадавшие автомобили приходится ремонтировать за собственные средства. Конечно, если они не застрахованы по специальным программам – от последствий военных действий.

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Продукт компании ARX “Железный купол” сохранит авто от военных рисков. Он предусматривает возмещение расходов на ремонт и восстановление в случае, если авто пострадало от падения беспилотников, ракет или их обломков, а также частей здания, что разрушена во время обстрелов.

Застраховать свое авто по программе “Железный купол” можно в страховой компании ARX на 3,6 или 12 месяцев. Автомобиль возрастом не более 15 лет может стоить от 70 тысяч до 5 млн гривен. Тариф составляет 1,8% в год от реальной стоимости транспортного средства. Для заключения страховки не нужно приезжать в офис ARX, а подтвердить целостность авто при подписании соглашения можно с помощью мобильного приложения MyARX. Для этого нужно сделать видео- и фотосъемку машины и загрузить их в приложение.

Если наступает страховой случай, применяется безусловная франшиза в 10%. Интересно, что если машину повредили несколько раз за время действия договора, выплата будет каждый раз. Единственное условие - не более реальной стоимости автомобиля.

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“Железный купол” – уникальная программа страхования для Украины и даже Европы. В прошлом году почти сотня автовладельцев, которые застраховали свой транспорт по этому риску, получили возмещение от компании ARX. Каждая из подобных историй индивидуальна и полна боли для владельцев. Впрочем, эта программа страхования выполняет свою главную функцию - восстановление автомобиля после страшного события, оставивишего людей без средства передвижения.