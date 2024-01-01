Укр
Ру

Появилась страховка, которая оберегает автомобиль от последствий обстрелов

Уникальный страховой продукт от компании ARX защитит автомобиль от шахедов, ракет и их осколков, которыми россияне обстреливают украинские города и села.
Страховка от военных рисков на автомобиль - Auto24

ФОТО: Shutterstock|

Страховка защитит от повреждений с неба

Редакция Авто24
logo12 февраля, 18:00
logo0
logo0 мин
Спецпроект
Материалы с меткой "Спецпроект" или "Партнерский материал" размещены на коммерческой основе. Редакция может не разделять эту позицию.

Купить для своего авто страховку, которая бы покрывала риск ДТП или угона – обычное дело. Однако полис КАСКО не поможет, если авто получило повреждения во время обстрела. К тому же в отличие от жилого фонда, за который государство выплачивает компенсацию, пострадавшие автомобили приходится ремонтировать за собственные средства. Конечно, если они не застрахованы по специальным программам – от последствий военных действий.

Также интересно без чего авто не выпустят за границу

Продукт компании ARX “Железный купол” сохранит авто от военных рисков. Он предусматривает возмещение расходов на ремонт и восстановление в случае, если авто пострадало от падения беспилотников, ракет или их обломков, а также частей здания, что разрушена во время обстрелов.

Застраховать свое авто по программе “Железный купол” можно в страховой компании ARX на 3,6 или 12 месяцев. Автомобиль возрастом не более 15 лет может стоить от 70 тысяч до 5 млн гривен. Тариф составляет 1,8% в год от реальной стоимости транспортного средства. Для заключения страховки не нужно приезжать в офис ARX, а подтвердить целостность авто при подписании соглашения можно с помощью мобильного приложения MyARX. Для этого нужно сделать видео- и фотосъемку машины и загрузить их в приложение.

Если наступает страховой случай, применяется безусловная франшиза в 10%. Интересно, что если машину повредили несколько раз за время действия договора, выплата будет каждый раз. Единственное условие - не более реальной стоимости автомобиля.

Также интересно как выбрать полис автогражданки в 2025 году

Железный купол” – уникальная программа страхования для Украины и даже Европы. В прошлом году почти сотня автовладельцев, которые застраховали свой транспорт по этому риску, получили возмещение от компании ARX. Каждая из подобных историй индивидуальна и полна боли для владельцев. Впрочем, эта программа страхования выполняет свою главную функцию - восстановление автомобиля после страшного события, оставивишего людей без средства передвижения.

#ARX #Новости #Ремонт #Главные новости #Aвтобизнес #Страхование