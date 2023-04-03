Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini располагает набором уникальных аксессуаров, облегчающих путешествия с детьми.

Alfa Romeo представила "родительскую" версию кроссовера Tonale в комплектации Edizione Bambini. В ней целый набор инновационных функций, предназначенных для облегчения путешествий с детьми, включая встроенный выдвижной блок для пеленания ребенка, автомобильная радионяня и ряд дополнительных решений для хранения.

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Исследования Alfa Romeo показали, что для 59% родителей после рождения детей труднее содержать свой автомобиль в чистоте, причем почти половина (48%) описывает свой автомобиль как грязный или неряшливый. Большая часть (56%) участников даже признались, что испытывали стыд от того, что кто-то был в их машине из-за беспорядков, созданных их детьми.

Концепт Edizione Bambini, созданный британским подразделением Alfa Romeo, имеет ряд функций и аксессуаров для повышения практичности Tonale для семей. При этом сохраняет ощущение премиум-класса и характерный стиль Alfa Romeo.

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Чтобы помочь родителям, путешествующим с ребенком на борту, пеленальный блок был элегантно интегрирован в 500-литровый багажник Tonale.

Открывая дверь багажника, специальный блок просто выдвигается из полки для пакетов, открывая столик для пеленания, который легко чистить. Когда он больше не нужен, пеленальный блок легко возвращается на полку для пакетов, не занимая места в багажнике.

Накладки на сиденье имеют несколько мест для хранения, включая держатель для напитков, коробку для закусок и держатель для игрушек. Они изготовлены из серой кожи с соответствующими швами и тиснением логотипа Alfa Romeo.

Чтобы поддерживать видимость в любое время, Edizione Bambini оснащена автомобильной радионяней, которую можно подключить к смартфонам.

Tonale Edizione Bambini оснащен рядом функций, чтобы развлечь детей. Держатели для планшетов установлены на спинках водительских сидений и переднего пассажира, а сложный центральный держатель для игрушек обеспечивает больше занятости для детей во время долгих путешествий.

Tonale Edizione Bambini имеет шестилитровый мусорный контейнер, который крепится позади центральной консоли. Для уборки салона автомобильный пылесос ставится на пол багажника и заряжается через встроенную розетку 12 В во время движения.

Новый Alfa Romeo Tonale – первый SUV итальянского бренда доступен с двумя силовыми агрегатами – гибридом мощностью 160 л.с. или гибридом Q4 мощностью 280 л.с.