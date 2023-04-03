Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini має набір унікальних аксесуарів, які полегшують подорожі з дітьми.

Alfa Romeo представила “батьківську” версію кросовера Tonale в комплектації Edizione Bambini.В ній цілий набір інноваційних функцій, призначених для полегшення подорожей з дітьми, включаючи вбудований висувний блок для сповивання дитини, автомобільна радіоняня та ряд додаткових рішень для зберігання.

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Дослідження Alfa Romeo показали, що для 59% батьків після народження дітей важче утримувати свій автомобіль у чистоті, причому майже половина (48%) описує свій автомобіль як брудний або неохайний. Більша частина (56%) учасників навіть зізналися, що відчували сором від того, що хтось був у їхній машині через безлад, створений їхніми дітьми.

Концепт Edizione Bambini, створений британським підрозділом Alfa Romeo, має низку функцій та аксесуарів, щоб підвищити практичність Tonale для сімей. При цьому він зберігає відчуття преміум-класу та характерний стиль Alfa Romeo.

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Щоб допомогти батькам, які подорожують з дитиною на борту, пеленальний блок був елегантно інтегрований у 500-літровий багажник Tonale.

Відкриваючи двері багажника, спеціальний блок просто висувається з полиці для пакетів, відкриваючи столик для сповивання, який легко чистити. Коли він більше не потрібен, пеленальний блок легко повертається назад на полицю для пакетів, не займаючи місця в багажнику.

Накладки на сидіння мають кілька місць для зберігання, включаючи тримач для напоїв, коробку для закусок і тримач для іграшок. Вони виготовлені з сірої шкіри з відповідними швами та тисненням логотипу Alfa Romeo.

Щоб підтримувати видимість у будь-який час, Edizione Bambini оснащено автомобільною радіонянею, яку можна під'єднати до смартфонів.

Tonale Edizione Bambini оснащено рядом функцій, щоб розважити дітей. Тримачі для планшетів встановлені на спинках сидінь водія та переднього пасажира, а складний центральний тримач для іграшок забезпечує більше зайнятості для дітей під час довгих подорожей.

Tonale Edizione Bambini має шестилітровий контейнер для сміття, який кріпиться позаду центральної консолі. Для прибирання салону автомобільний пилотяг ставиться на підлогу багажника та заряджається через вбудовану розетку 12 В під час руху.

Новий Alfa Romeo Tonale – перший SUV італійського бренду доступний з двома силовими агрегатами – гібридом потужністю 160 к.с. або гібридом Q4 потужністю 280 к.с.