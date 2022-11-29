Lancia переживает новое возрождение за свою 116-летнюю историю, и это предполагает полный переход на электричество.

Владелец итальянского бренда Lancia концерн Stellantis решил, как именно будет развиваться этот полузабытый бренд в будущем. На мероприятии «День дизайна» Lancia объявила о десятилетней стратегии, согласно которой в течение 2024-2028 годов будут представлены три электромобиля.

Несмотря на то, что Lancia не поделилась ни намеком о своих будущих электромобилях, она показала интересную автомобильную скульптуру, которая намекает на радикальный дизайн всех трех будущих моделей.

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Lancia называет эту скульптуру Pu+Ra Zero – трехмерный «манифест», содержащий «чистый» и «радикальный» язык трех электромобилей, которые дочерняя компания Stellantis намерена представлять каждые два года, начиная с 2024 года.

Эта поездка начнется с полностью электрической обновленной версией Ypsilon, а затем будет Delta EV.

Новый язык дизайна Lancia Pu+Ra создает простор с чистыми и радикальными формами, где интерьеры будущих автомобилей будут идеально соответствовать дизайну их экстерьера.

Оказавшись на борту, водители и пассажиры будут охвачены типичной элегантностью Lancia с салонами, вдохновленными моделями прошлого, такими как Gamma, Thema и Flavia. Результатом станет «атмосфера гостиной», создающая домашнее чувство, похожее на то, которое ощущается в типичном итальянском доме.

В дополнение к «художественной инсталляции» Pu+Ra, Lancia представила свой восьмой логотип, описываемый как «Прогрессивная классика». По своей сути он вдохновлен логотипом 1957 года, впервые появившимся на Flaminia, но также просматривает многие элементы бренда по его сверхвековой истории. Сама надпись абсолютно новая, символизируя ее ренессанс в новую, полностью электрическую эру.