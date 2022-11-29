Lancia переживає нове відродження за свою 116-річну історію, і це передбачає повний перехід на електрику.

Власник італійського бренду Lancia концерн Stellantis вирішив, як саме буде розвиватись цей напівзабутий бренд у майбутньому. На заході «День дизайну» Lancia оголосила про десятирічну стратегію, згідно з якою протягом 2024-2028 років буде представлено три електромобілі.

Попри те, що Lancia не поділилася жодним натяком про свої майбутні електромобілі, вона показала цікаву автомобільну скульптуру, яка натякає на радикальний дизайн всіх трьох майбутніх моделей.

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Lancia називає цю скульптуру Pu+Ra Zero – тривимірний «маніфест», який містить «чисту» та «радикальну» мову трьох електромобілів, які дочірня компанія Stellantis має намір представляти кожні два роки, починаючи з 2024-го.

Ця подорож розпочнеться з повністю електричною оновленою версією Ypsilon, а потім буде Delta EV.

Нова мова дизайну Lancia Pu+Ra створює простір із чистими та радикальними формами, де інтер’єри майбутніх автомобілів будуть ідеально відповідати дизайну їх екстер’єру.

Опинившись на борту, водії та пасажири будуть охоплені типовою елегантністю Lancia з салонами, натхненними моделями минулого, такими як Gamma, Thema та Flavia. Результатом стане «атмосфера вітальні», що створює домашнє відчуття, схоже на те, яке відчувається в типовому італійському будинку.

На додаток до «мистецької інсталяції» Pu+Ra, Lancia представила свій восьмий логотип, який описується як «Прогресивна класика». За своєю суттю він натхненний логотипом 1957 року, який вперше з’явився на Flaminia, але також переглядає багато елементів бренду з його понадстолітньої історії. Сам напис є абсолютно новим, символізуючи його ренесанс у нову, повністю електричну еру.