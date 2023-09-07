В коммунальном предприятии "Электроавтотранс" появились первые в областном центре восемь автобусов экологического формата Евро-6, которые город закупил в Польше.

Пассажирские машины Solaris Urbino 12 городского исполнения уже семь лет отработали на маршрутах в польских мегаполисах, однако их техническое состояние, внешний вид и обустройство салонов довольно добротные.

Приобретенный транспорт отвечает всем стандартам безопасности и комфорта. Здесь в рабочем состоянии кондиционеры, внутреннее освещение и информационные системы, хорошо выглядят сиденья.

Читайте также В Ивано-Франковске чиновникам будут доплачивать за езду на велосипеде

"Автобусы 2016-го года выпуска с пробегом от 160 000 до 190 000 километров, то есть наружно и в салоне они практически новые. В них сделана замена отслуживших свое узлов. Все генераторы, ремни, фильтры, масла, все это заменено полностью. Сделана техническая диагностика", – акцентирует внимание на готовых к выходу на линию машинах директор КП "Электроавтотранс" Виталий Голутяк.

Водители предприятия обновками довольны, машины действительно добротны. 12-метровые автобусы с низким полом салона на 100 мест, из которых три десятка сидячих, укомплектованы 286-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач ZF.

Пять из этих автобусов уже перевозят пассажиров на маршруте №29, который ранее облсугировал частный перевозчик. Фото: Репортер

Здесь пневматическая подвеска ECAS с функцией kneeling, то есть наклона кузова в сторону тротуара, что облегчает посадку-высадку пассажиров, в т.ч. с детскими колясками. Для инвалидных колясок предусмотрен откидной пандус. При нажатии на педаль газа функция наклона выключается, и платформа автобуса выравнивается.

Теперь с учетом приобретенных машин парк автобусов коммунального предприятия "Электроавтотранс" доведен до 78 единиц.