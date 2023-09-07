У комунальному підприємстві "Електроавтотранс" з’явилися перші в обласному центрі вісім автобусів екологічного формату Євро-6, які місто закупило у Польщі.

Пасажирські машини Solaris Urbino 12 міського виконання уже сім років відпрацювали на маршрутах у польських мегаполісах однак їх технічний стан, зовнішній вигляд та облаштування салонів доволі добротні.

Придбаний транспорт відповідає усім стандартам безпеки та комфорту. Тут у робочому стані кондиціонери, внутрішнє освітлення та інформаційні системи, гарний вигляд мають сидіння.

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"Автобуси 2016-го року випуску з пробігом від 160 000 до 190 000 кілометрів, тобто зовнішньо і в салоні вони практично нові. В них зроблена заміна вузлів, які цього потребували. Всі генератори, ремені, фільтри, мастила, все це замінено повністю. Зроблено технічну діагностику", - акцентує увагу на готових до виходу на лінію машинах директор КП "Електроавтотранс" Віталій Голутяк.

Водії підприємства обновками задоволені, машини і справді добротні. 12-метрові автобуси з низькою підлогою салону на 100 місць, з яких три десятки сидячих, укомплектовані 286-сильним дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач ZF.

П’ять із цих автобусів уже перевозять пасажирів на маршруті №29, який раніше облсуговував приватний перевізник. Фото: Репортер

Тут пневматична підвіска ECAS з функцією kneeling, тобто нахилу кузова у бік тротуару, що полегшує посадку-висадку пасажирів, у т.ч. з дитячими колясками. Для інвалідних візочків передбачений відкідний пандус. При натисканні на педаль газу функція нахилу вимикається і платформа автобуса вирівнюється.

Відтепер з урахуванням придбаних машин парк автобусів комунального підприємства "Електроавтотранс" доведено до 78 одиниць.