В ночь на вторник, 13 октября, в Киеве неизвестные похитили служебный автомобиль из автопарка Офиса Генпрокурора.

Угнали автомобиль Toyota Camry со стоянки на улице Радунская, 9. Этой машиной пользовался начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александр Панов.

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Об исчезновении водитель сообщил около 7 утра. Полиция установила, что автомобиль был замечен на улице Пуховской около 4 утра. Сейчас решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по статье 289-3 УКУ (незаконное завладение транспортным средством).

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности за кражу автомобиля.