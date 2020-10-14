У ніч на вівторок, 13 жовтня, в Києві невідомі викрали службовий автомобіль з автопарку Офісу Генпрокурора.

Викрали автомобіль Toyota Camry зі стоянки на вулиці Радунська, 9. Цією машиною користувався начальник Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР і нагляду за його оперативними підрозділами ОГП Олександр Панов.

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Про зникнення водій повідомив близько 7 ранку. Поліція встановила, що автомобіль було помічено на вулиці Пухівській близько 4 ранку. Наразі вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289-3 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.