Из Dodge Viper сделали самый крутой внедорожник на планете: видео

Оригинальный Dodge Viper не является внедорожником. Низкая посадка, спортивный и жесткий, его главная цель – доставить радость на извилистом асфальте и больших открытых шоссе с гладким покрытием. Очевидно, никто не напомнил об этом разработчику этого Viper, который прошел через значительные модификации, чтобы сделать его подходящим для серьезного бездорожья.

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YouTube-канал SuperFastMatt провел прошлый год, разбирая, разрезая и повторно собирая этот ярко-красный Viper первого поколения 1990-х годов. Проект дошел до того момента, когда ведущий, Мэтт, чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы взять машину в пустыню для тщательного раунда испытаний, которые включали пончики, прыжки и ползание по скалам.

В дополнение к обрезанным крыльям и гигантским вездеходным шинам, Мэтт разработал нестандартные стойки для передней подвески для работы с послепродажными длинноходовыми амортизаторами и пружинами. Сзади заводская подвеска Viper была полностью выброшена в пользу сплошной оси, взятой от Jeep Wrangler Rubicon, укомплектованной дифференциалом с блокировкой. 8,0-литровый атмосферный V-10 и шестиступенчатую коробку передач Tremec T-56, к счастью, оставили.

Удивительно, но тестирование Мета выявило лишь несколько небольших проблем с Safari Viper. Блокировка дифференциала означает, что пончики крутить легко, но даже с обновленным радиатором температура охлаждающей жидкости поднялась выше, чем ему хотелось бы. И хотя медленное ползание по скале было успешным, отсутствие низкоскоростной раздаточной коробки затрудняло модуляцию крутящего момента.

Мэтт нашел смелость, чтобы совершить несколько прыжков на Viper, что стало возможным благодаря шинам, похожим на воздушный шар, и амортизаторам с большим ходом. Несмотря на то, что автомобиль достаточно хорошо справился с посадками, некоторые элементы внутренней отделки отпали, а несколько нестандартных частей подвески начали отделяться друг от друга. Это можно исправить несколькими лишними сварными швами.