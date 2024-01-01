З Dodge Viper зробили найкрутіший позашляховик на планеті: відео

Оригінальний Dodge Viper не є позашляховиком. Низька посадка, спортивний і жорсткий, його головна мета – доставити радість на звивистому асфальті та великих відкритих шосе з гладким покриттям. Очевидно, ніхто не нагадав про це розробнику цього Viper, який пройшов через значні модифікації, щоб зробити його компетентним для бездоріжжя.

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YouTube-канал SuperFastMatt провів минулий рік, розбираючи, різаючи та повторно збираючи цей яскраво-червоний Viper першого покоління 1990-х років. Проект дійшов до того моменту, коли ведучий, Метт, почувався досить комфортно, щоб взяти машину в пустелю для ретельного раунду випробувань, які включали пончики, стрибки та повзання по скелях.

На додаток до обрізаних крил і гігантських всюдихідних шин, Метт розробив нестандартні стійки для передньої підвіски для роботи з післяпродажними довгоходовими амортизаторами та пружинами. Ззаду заводська підвіска Viper була повністю викинута на користь суцільної осі, взятої від Jeep Wrangler Rubicon, укомплектованої диференціалом із блокуванням. 8,0-літровий атмосферний V-10 і шестиступінчасту коробку передач Tremec T-56, на щастя, залишили.

Дивно, але тестування Мета виявило лише кілька невеликих проблем із Safari Viper. Блокування диференціала означає, що пончики крутити легко, але навіть з оновленим радіатором температура охолоджуючої рідини піднялася вище, ніж йому хотілося б. І хоча повільне повзання по скелі було успішним, відсутність низькошвидкісної роздавальної коробки ускладнювала модуляцію крутного моменту.

Метт знайшов сміливість, щоб здійснити кілька стрибків на Viper, що стало можливим завдяки шинам, схожим на повітряну кулю, і амортизаторам з великим ходом. Незважаючи на те, що автомобіль досить добре впорався з посадками, деякі елементи внутрішньої обробки відпали, а кілька нестандартних частин підвіски почали відокремлюватися одна від одної. Це можна виправити кількома зайвими зварними швами.