Из Франции в Николаев техника пришла своим ходом: что пригнали

Благотворительная организация передала громаде 10 автомобилей, среди которых есть крайне необходимые областному центру кареты скорой медицинской помощи и большая партия лекарственных препаратов. Об этом сообщила мэрия Николаева.

Среди доставленного транспорта различных производителей заметно выделялись две новые кареты на шасси Renault Trafic. Их пробег на одометре показывал лишь количество пройденных километров от Франции до Украины. Поскольку техника такого исполнения уже не раз бывала в описаниях редакции Авто24, то повторяться не будем.

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Автомобили пополнят автопарки коммунальных предприятий громады. В первую очередь это городские больницы и реабилитационный центр для детей, чтобы они могли улучшить свой сервис.

Фото: мэрия Николаева

"Мы доставили уже третий гуманитарный конвой в Николаев, потому что считаем, что вы защищаете всю Европу. Сегодня мы доставили среди прочих две новые скорые помощи, что доводит общее количество переданных “скорых” вашему городу до семи единиц. Это для помощи тем, кто пострадал от войны", – сказал президент ассоциации Жиль Бургиньон.

Как отмечалось выше, для Николаева это не первая помощь от Ассоциации "Нарбона-Украина". Организация с первых дней войны помогает Украине и Николаеву и нацелена на продолжение такой работы.