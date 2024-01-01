З Франції до Миколаєва техніка прийшла своїм ходом: що пригнали

Благодійна організація передала громаді 10 автомобілів, серед яких є вкрай необхідні обласному центру карети швидкої медичної допомоги та велика партія лікарських препаратів. Про це повідомила мерія Миколаєва.

З-поміж доставленого транспорту помітно виділялися дві нові карети на шасі Renault Trafic. Їх пробіг на одометрі показував лише кількість пройдених кілометрів від Франції до України. Оскільки техніка такого виконання вже не раз бувала в описах редакції Авто24, то повторюватися не будемо.

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Автомобілі поповнять автопарки комунальних підприємств громади. В першу чергу це міські лікарні та реабілітаційний центр для дітей, аби вони могли покращити свій сервіс.

Фото: мерія Миколаєва

"Ми доставили вже третій гуманітарний конвой до Миколаєва, бо вважаємо, що ви захищаєте всю Європу. Сьогодні ми доставили серед інших дві нові швидкі допомоги, що доводить загальну кількість переданих “швидких” вашому місту до семи одиниць. Це для допомоги тим, хто постраждав від війни", – сказав президент асоціації Жиль Бургіньйон.

Як зазначалося вище, для Миколаєва це не перша допомога від Асоціації "Нарбона-Україна". Організація з перших днів війни допомагає Україні та Миколаєву й націлена на продовження такої роботи.