Мерія Миколаєва відзвітувала про зростання автопарку громадського транспорту у 2023 році: від міжнародних партнерів місто отримало майже півтора десятка автобусів.

У звіті йдеться про надходження одного автобуса Irisbus від Асоціацій "Нарбона-Україна" (Франція), шести автобусів Volvo з міста Крістіансанн (Норвегія). Від німецької компанії Sankt Augustin and Friends hilft e.V. надійшло в подарунок три автобуси Mercedes-Benz. Столиця Чехії Прага передала три автобуси Irisbus Crossway.

Також у звіті прозвучало про купівлю громадського транспорту власними силами. Оскільки відновилося співробітництво у проєкті ЄБРР щодо постачання тролейбусів, то Миколаїв торік придбав сім нових тролейбусів. Вони вже працюють на маршрутах обласного центру.

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Великі плани намічено на нинішній рік. Депо комунального підприємства має оновитися ще 30 тролейбусами з автономним ходом до 20 кілометрів.

Завдяки програмі UNOPS та уряду Данії Миколаїв отримає 12 нових автобусів ЗАЗ. Чотири машини за цією угодою вже прибули до української столиці корабелів у грудні.

Місто також в очікуванні 26 нових автобусів, які має отримати у проєкті з Європейським інвестиційним банком.