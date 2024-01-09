Мэрия Николаева отчиталась о росте автопарка общественного транспорта в 2023 году: от международных партнеров город получил почти полтора десятка автобусов.

В отчете говорится о поступлении одного автобуса Irisbus от Ассоциаций "Нарбона-Украина" (Франция), шести автобусов Volvo из города Кристиансанн (Норвегия). От немецкой компании Sankt Augustin and Friends hilft e.V. поступило в подарок три автобуса Mercedes-Benz. Столица Чехии Прага передала три автобуса Irisbus Crossway.

Также в отчете прозвучало о покупке общественного транспорта собственными силами. Поскольку возобновилось сотрудничество в проекте ЕБРР по поставке троллейбусов, то Николаев в прошлом году приобрел семь новых троллейбусов. Они уже работают на маршрутах областного центра.

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Большие планы намечены на нынешний год. Депо коммунального предприятия должно обновиться еще 30 троллейбусами с автономным ходом до 20 километров.

Благодаря программе UNOPS и правительства Дании Николаев получит 12 новых автобусов ЗАЗ. Четыре машины по этому соглашению уже прибыли в украинскую столицу корабелов в декабре.

Город также в ожидании 26 новых автобусов, которые должен получить в проекте с Европейским инвестиционным банком.