На продажу выставлен 42-летний Jeep Cherokee с внешностью легкомоторного самолета. Транспортное средство можно приобрести за 75 000 долларов.

В американском штате Оклахома выставили на продажу уникальный Jeep Cherokee (SJ) 1979 года выпуска, кузов которого заменили на фюзеляж двухмоторного пассажирского самолета. Стоимость необычного "аэромобиля" составляет 75 000 долларов.

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В основе уникального транспортного средства лежит классический Jeep Cherokee образца 1979 года. Вместо штатного кузова на внедорожник установили фюзеляж американского легкомоторного самолета Beechcraft Model 18. Благодаря необычному симбиозу длина модифицированного “аэромобиля” составила 6 700 миллиметров, что практически на метр больше, чем габариты лимузина Rolls-Royce Phantom.

Вдоль салона транспортного средства разместили скамейки для большего количества пассажиров, а приборную панель, выполненную из натурального дерева, украсили барельефом в виде русалки. В движение полноприводный автомобиль приводит 5,9-литровый двигатель V8 мощностью 175 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работают трехступенчатая автоматическая трансмиссия и раздаточная коробка.