На продаж виставлено 42-річний Jeep Cherokee з зовнішністю легкомоторного літака. Транспортний засіб можна придбати за 75 000 доларів.

В американському штаті Оклахома виставили на продаж унікальний Jeep Cherokee (SJ) 1979 року випуску, кузов якого замінили на фюзеляж двомоторного пасажирського літака. Вартість незвичайного “аеромобіля” становить 75 000 доларів.

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В основі унікального транспортного засобу лежить класичний Jeep Cherokee зразка 1979 року. Замість штатного кузова на позашляховик встановили фюзеляж американського легкомоторного літака Beechcraft Model 18. Завдяки незвичайному симбіозу довжина модифікованого “аеромобіля” склала 6 700 міліметрів, що практично на метр більше, ніж габарити лімузина Rolls-Royce Phantom.

Уздовж салону транспортного засобу розмістили лавки для більшої кількості пасажирів, а приладову панель, виконану з натурального дерева, прикрасили барельєфом у вигляді русалки. У рух повнопривідний автомобіль приводить 5,9-літровий двигун V8 потужністю 175 кінських сил. Разом з агрегатом працюють триступенева автоматична трансмісія і роздавальна коробка.