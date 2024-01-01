Из каких стран импортируют больше всего авто: статистика

Откуда привезли больше всего авто в Украину
Посилання скопійовано!
22 мая, 11:03
0
0 мин
По данным Госстата, в І кв. 2024 г. в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.
Читайте также: Какие китайские электромобили выбирают украинцы: статистика
Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 17074 ед.;
- США - 14517 ед.;
- Китай - 9173 ед.;
- Япония - 8930 ед.;
- Южная Корея - 4444 ед.;
- Словакия - 4214 ед.;
- Франция - 4076 ед.;
- Мексика - 3950 ед.;
- Великобритания - 3690 ед.;
- Чехия - 3668 ед.