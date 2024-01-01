Из каких стран импортируют больше всего авто: статистика

По данным Госстата, в І кв. 2024 г. в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: