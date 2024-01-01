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Из каких стран импортируют больше всего авто: статистика

В І квартале импорт легковых авто стоил более $1,1 млрд
Откуда привезли больше всего авто в Украину - Auto24

Откуда привезли больше всего авто в Украину

Евгений Гудущан
logo22 мая, 11:03
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По данным Госстата, в І кв. 2024 г. в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,134 млрд.

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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 17074 ед.;
  2. США - 14517 ед.;
  3. Китай - 9173 ед.;
  4. Япония - 8930 ед.;
  5. Южная Корея - 4444 ед.;
  6. Словакия - 4214 ед.;
  7. Франция - 4076 ед.;
  8. Мексика - 3950 ед.;
  9. Великобритания - 3690 ед.;
  10. Чехия - 3668 ед.
#Автособытие #Новости

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