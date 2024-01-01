З яких країн імпортують найбільше авто: статистика

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22 травня, 11:03
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За даними Держстату, в І кв. 2024 р. в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 17074 од.;
- США - 14517 од.;
- Китай - 9173 од.;
- Японiя - 8930 од.;
- Південна Корея - 4444 од.;
- Словаччина - 4214 од.;
- Францiя - 4076 од.;
- Мексика - 3950 од.;
- Велика Британія - 3690 од.;
- Чехія - 3668 од.