З яких країн імпортують найбільше авто: статистика

За даними Держстату, в І кв. 2024 р. в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: