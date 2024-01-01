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З яких країн імпортують найбільше авто: статистика

В І кварталі імпорт легкових авто коштував понад $1,1 млрд
Звідки привезли найбільше авто в Україну - Auto24
Євген Гудущан
logo22 травня, 11:03
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За даними Держстату, в І кв. 2024 р. в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Нiмеччина - 17074 од.;
  2. США - 14517 од.;
  3. Китай - 9173 од.;
  4. Японiя - 8930 од.;
  5. Південна Корея - 4444 од.;
  6. Словаччина - 4214 од.;
  7. Францiя - 4076 од.;
  8. Мексика - 3950 од.;
  9. Велика Британія - 3690 од.;
  10. Чехія - 3668 од.
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