Из каких стран импортируют больше всего авто в Украину: рейтинг

Китайские авто уже на третьем месте рейтинга
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28 июня, 11:11
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По данным Госстата, за четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1млрд 544 млн.
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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 23608 ед.;
- США - 19289 ед.;
- Китай - 12044 ед.;
- Япония - 12009 ед.;
- Корея - 6170 ед.;
- Франция - 5900 ед.;
- Словакия - 5878 ед.;
- Мексика - 5240 ед.;
- Великобритания - 5149 ед.;
- Чехия - 5071 ед.