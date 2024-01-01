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Из каких стран импортируют больше всего авто в Украину: рейтинг

Структура импорта автомобилей в Украину быстро меняется. Ввоз авто из Китая становится все более популярным – эта страна уже на третьем месте рейтинга.
Откуда импортируют больше всего авто: рейтинг - Auto24

Китайские авто уже на третьем месте рейтинга

Евгений Гудущан
logo28 июня, 11:11
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По данным Госстата, за четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1млрд 544 млн.

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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 23608 ед.;
  2. США - 19289 ед.;
  3. Китай - 12044 ед.;
  4. Япония - 12009 ед.;
  5. Корея - 6170 ед.;
  6. Франция - 5900 ед.;
  7. Словакия - 5878 ед.;
  8. Мексика - 5240 ед.;
  9. Великобритания - 5149 ед.;
  10. Чехия - 5071 ед.
#Автособытие #Новости