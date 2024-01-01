Из каких стран импортируют больше всего авто в Украину: рейтинг

По данным Госстата, за четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1млрд 544 млн.

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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: