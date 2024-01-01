З яких країн імпортують найбільше авто в Україну: рейтинг

За даними Держстату, за чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1млрд 544 млн.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: