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З яких країн імпортують найбільше авто в Україну: рейтинг

Структура імпорту автомобілів в Україну швидко змінюється. Ввезення авто з Китаю стає все більш популярним – ця країна вже на третьому місці рейтингу.
З яких країн імпортують найбільше авто в Україну: рейтинг
Євген Гудущан
logo28 червня, 11:11
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За даними Держстату, за чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1млрд 544 млн.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Нiмеччина - 23608 од.;
  2. США - 19289 од.;
  3. Китай - 12044 од.;
  4. Японiя - 12009 од.;
  5. Корея - 6170 од.;
  6. Францiя - 5900 од.;
  7. Словаччина - 5878 од.;
  8. Мексика - 5240 од.;
  9. Велика Британія - 5149 од.;
  10. Чехія - 5071 од.
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