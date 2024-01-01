З яких країн імпортують найбільше авто в Україну: рейтинг

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28 червня, 11:11
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За даними Держстату, за чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1млрд 544 млн.
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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 23608 од.;
- США - 19289 од.;
- Китай - 12044 од.;
- Японiя - 12009 од.;
- Корея - 6170 од.;
- Францiя - 5900 од.;
- Словаччина - 5878 од.;
- Мексика - 5240 од.;
- Велика Британія - 5149 од.;
- Чехія - 5071 од.