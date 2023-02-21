Названы страны, из которых в прошлом году завезли наибольшее количество легковых автомобилей

За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд, сообщает Укравтопром.

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По отношению к предыдущему году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость на треть.

Доля новых автомобилей в импорте в 2022 году составила 10%.