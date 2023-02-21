Названы страны, из которых в прошлом году завезли наибольшее количество легковых автомобилей
За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд, сообщает Укравтопром.
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По отношению к предыдущему году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость на треть.
Доля новых автомобилей в импорте в 2022 году составила 10%.
- Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украине оказалась Германия. В год из ФРГ было ввезено более 142,5 тыс. авто. на сумму $729,3 млн.
- На втором месте Франция – 41,1 тыс. шт. ($131,5).
- Третьей по количеству авто была Япония – 34 тыс. шт. Однако таможенная стоимость японского импорта составила около $377 млн.
- Четвертый результат в США – 33,9 тыс. автомобилей на $468 млн.
- Замыкает лидерскую пятерку Польша с результатом 26 тыс. легковых авто ($172 млн).