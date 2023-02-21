Названо країни, з яких минулого року завезли найбільшу кількість легкових авто

За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд, повідомляє Укравтопром.

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Відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість – на третину.

Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%.