Из каких стран украинцы везут легковые автомобили

По данным Госстата, с января по август 2025 года в Украину было импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (новых и бывших в употреблении). Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Укравтопром.

Общая таможенная стоимость импортируемых авто составила 3,7 млрд долларов США, что на 25% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует не только об увеличении количества ввезенных машин, но и о росте их средней стоимости - на рынке доминируют модели новые и дорогие.

Германия удерживает первенство

Лидером импорта остается Германия, из которой за 8 месяцев ввезено 56,9 тыс. автомобилей. Именно немецкие подержанные авто традиционно пользуются наибольшим спросом среди украинцев благодаря сочетанию качества, технического состояния и доступной цены.

Второе место заняли США - 45,9 тыс. авто. Украинцы продолжают активно покупать американские автомобили после восстановления их в сервисных центрах. Замыкает тройку Китай, поставки из которого выросли более чем втрое за последние два года - 27,1 тыс. авто.

ТОП-10 стран-поставщиков легковых авто в Украину (январь–август 2025 г.)

Германия - 56 939 ед. США - 45 977 ед. Китай - 27 142 ед. Япония - 23 247 ед. Южная Корея - 16 712 ед. Франция - 16 396 ед. Чехия - 12 951 ед. Великобритания - 11 699 ед. Мексика - 10 500 ед. Словакия - 6 341 ед.

Как изменилась структура рынка

Аналитики отмечают рост роли азиатских производителей - особенно китайских электромобилей и гибридов, которые постепенно вытесняют европейские традиционные модели. В то же время импорт из Японии и Кореи остается стабильным благодаря популярности надежных кроссоверов и седанов.

По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится, Китай может выйти на второе место в структуре импорта уже в 2026 году.