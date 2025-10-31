З яких країн везуть легкові авто на територію України

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто
За даними Держстату, з січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Укравтопром.
Загальна митна вартість імпортованих авто склала 3,7 млрд доларів США, що на 25% більше, ніж торік. Це свідчить не лише про збільшення кількості ввезених машин, а й про зростання їх середньої вартості — на ринку домінують моделі новіші та дорожчі.
Німеччина утримує першість
Лідером імпорту залишається Німеччина, з якої за 8 місяців ввезено 56,9 тис. автомобілів. Саме німецькі вживані авто традиційно користуються найбільшим попитом серед українців завдяки поєднанню якості, технічного стану й доступної ціни.
Друге місце посіли США — 45,9 тис. авто. Українці продовжують активно купувати американські автомобілі після відновлення їх у сервісних центрах. Замикає трійку Китай, поставки з якого зросли більш ніж утричі за останні два роки — 27,1 тис. авто.
ТОП-10 країн-постачальників легкових авто в Україну (січень–серпень 2025 р.)
- Німеччина — 56 939 од.
- США — 45 977 од.
- Китай — 27 142 од.
- Японія — 23 247 од.
- Південна Корея — 16 712 од.
- Франція — 16 396 од.
- Чехія — 12 951 од.
- Велика Британія — 11 699 од.
- Мексика — 10 500 од.
- Словаччина — 6 341 од.
Як змінилася структура ринку
Аналітики відзначають зростання ролі азійських виробників — особливо китайських електромобілів та гібридів, які поступово витісняють європейські традиційні моделі. Водночас імпорт з Японії та Кореї залишається стабільним завдяки популярності надійних кросоверів і седанів.
За прогнозами експертів, якщо тенденція збережеться, Китай може вийти на друге місце у структурі імпорту вже у 2026 році.