З яких країн везуть легкові авто на територію України

За даними Держстату, з січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Укравтопром.

Загальна митна вартість імпортованих авто склала 3,7 млрд доларів США, що на 25% більше, ніж торік. Це свідчить не лише про збільшення кількості ввезених машин, а й про зростання їх середньої вартості — на ринку домінують моделі новіші та дорожчі.

Німеччина утримує першість

Лідером імпорту залишається Німеччина, з якої за 8 місяців ввезено 56,9 тис. автомобілів. Саме німецькі вживані авто традиційно користуються найбільшим попитом серед українців завдяки поєднанню якості, технічного стану й доступної ціни.

Друге місце посіли США — 45,9 тис. авто. Українці продовжують активно купувати американські автомобілі після відновлення їх у сервісних центрах. Замикає трійку Китай, поставки з якого зросли більш ніж утричі за останні два роки — 27,1 тис. авто.

ТОП-10 країн-постачальників легкових авто в Україну (січень–серпень 2025 р.)

Німеччина — 56 939 од. США — 45 977 од. Китай — 27 142 од. Японія — 23 247 од. Південна Корея — 16 712 од. Франція — 16 396 од. Чехія — 12 951 од. Велика Британія — 11 699 од. Мексика — 10 500 од. Словаччина — 6 341 од.

Як змінилася структура ринку

Аналітики відзначають зростання ролі азійських виробників — особливо китайських електромобілів та гібридів, які поступово витісняють європейські традиційні моделі. Водночас імпорт з Японії та Кореї залишається стабільним завдяки популярності надійних кросоверів і седанів.

За прогнозами експертів, якщо тенденція збережеться, Китай може вийти на друге місце у структурі імпорту вже у 2026 році.