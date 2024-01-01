Які легкові авто найпопулярніші на внутрішньому ринку в квітні

Як і в попередні періоди, в сегменті перепродажів всередині країни впевнено лідирує Volkswagen, частка якого склала 21,2%. Це що значно більше, ніж у марок, котрі розмістилися за ним у списку, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Друга сходинка дісталася ВАЗ, від якого лише на кілька угод купівлі-продажу відстає Renault, котрий на третій позиції.

Також цікаво скільки нових легкових авто продали в квітні



Топ-10 марок легковиків, внутрішній ринок, квітень 2025. Графік ІДА

У списку моделей першість залишається за Volkswagen Passat. Також високий попит зберігався на Skoda Octavia та Volkswagen Golf.



Топ-10 моделей легковиків, внутрішній ринок, квітень 2025. Графік ІДА

Середній вік авто на вторинному ринку за підсумками квітня 2025 року не змінився, й продовжує складати 15,8 року.

Отже, у квітні поточного року на внутрішньому ринку нові власники для вже не зовсім нових легковиків цієї групи знайшлися у наступній кількості: 1 Maybach, 2 Lotus, 3 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Aston Martin, 7 Lamborghini, 10 Bentley та 16 Maserati.

Легковиками найповажнішого віку стали: ЗіМ-12 1954 року випуску, та дві моделі від ГАЗ: 69 та М-20, 1955 року виробництва.