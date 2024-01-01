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Какие легковые автомобили наиболее популярны на внутреннем рынке в апреле

На внутреннем рынке в течение апреля 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 74,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 1,6% меньше по сравнению с мартом-2025, и на 40,7% меньше чем в апреле-2024, однако тогда еще продолжался так называемый "бум переписываний" транспорта.
Топ-10 марок и моделей апреля 2025 года - Auto24

ФОТО: Авто24|

Много авто продается на авторынках

Сергей Матусяк
logo7 мая, 10:30
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Как и в предыдущие периоды, в сегменте перепродаж внутри страны уверенно лидирует Volkswagen, доля которого составила 21,2%. Это что значительно больше, чем у марок, разместившихся за ним в списке, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Вторая строчка досталась ВАЗ, от которого лишь на несколько сделок купли-продажи отстает Renault, который на третьей позиции.

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Топ-10 марок легковушек, внутренний рынок, апрель 2025. График ИДА

В списке моделей первенство остается за Volkswagen Passat. Также высокий спрос сохранялся на Skoda Octavia и Volkswagen Golf.


Топ-10 моделей легковушек, внутренний рынок, апрель 2025. График ИДА

Средний возраст авто на вторичном рынке по итогам апреля 2025 года не изменился, и продолжает составлять 15,8 года.

Итак, в апреле текущего года на внутреннем рынке новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве: 1 Maybach, 2 Lotus, 3 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Aston Martin, 7 Lamborghini, 10 Bentley и 16 Maserati.

Легковушками самого почтенного возраста стали: ЗиМ-12 1954 года выпуска, и две модели от ГАЗ: 69 и М-20, 1955 года производства.

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