У квітні український авторинок показав позитивний тренд

Позитивні тенденції спостерігаються на українському ринку нових автомобілів. Як стало відомо AUTO-Consulting, дилерські холдинги змогли переломити негативний тренд авторинку у перші 3 місяці і у квітні вийти на позитивні показники. Такі підсумки констатують у більшості дилерських холдингів України, які контролюють понад 50% продажів.

Читайте також: Tesla втратила 20% продажів за перший квартал 2025 року

Так, у квітні спостерігалося зростання частки загального ринку нових легкових автомобілів на 7,5%, що стало позитивним сигналом для всього авторинку. У порівнянні з обсягами, які фіксували в автосалонах у березні зростання було ще більш помітним +18%. Тому, можна засвідчити, що авторинок вийшов із "зони поганих новин" і увійшов на позитивний тренд.

Опитані AUTO-Consulting дилерські холдинги засвідчили певні зміни серед брендів. Так, лідируюча група не дуже змінилася: Toyota, Renault, Skoda. А от далі відбувалися істотні зміни. Маємо у Топ-10 вже два китайських бренди. Змінюються вподобання клієнтів і щодо преміальних авто. Так, у квітні значно зросли продажі Land Rover, який вже почав претендувати на статус №3 серед вишуканих авто.

Загальний обсяг реалізації автомобілів дилерськими підприємствами у квітні загалом по країні був значно більше 6 тис. одиниць.