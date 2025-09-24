Из каких стран возят автомобили в Украину: статистика

Из США везут преимущественно электромобили
По данным Госстата, с января по июль в Украину было импортировано 224,5 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $3,2 млрд (+22%). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 49963 авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 49963 ед.;
- США - 39320 ед.;
- Китай - 22835 ед.;
- Япония - 20257 ед.;
- Корея - 14491 ед.;
- Франция - 14399 ед.;
- Чехия - 11188 ед.;
- Великобритания - 10312 ед.;
- Мексика - 9149 ед.;
- Румыния - 5782 ед.