Из каких стран возят автомобили в Украину: статистика

За 7 месяцев импорт легковушек обошелся Украинцам в более чем $3 млрд.
Из США везут преимущественно электромобили

По данным Госстата, с января по июль в Украину было импортировано 224,5 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $3,2 млрд (+22%). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 49963 авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 49963 ед.;
  2. США - 39320 ед.;
  3. Китай - 22835 ед.;
  4. Япония - 20257 ед.;
  5. Корея - 14491 ед.;
  6. Франция - 14399 ед.;
  7. Чехия - 11188 ед.;
  8. Великобритания - 10312 ед.;
  9. Мексика - 9149 ед.;
  10. Румыния - 5782 ед.
