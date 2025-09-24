Из каких стран возят автомобили в Украину: статистика

По данным Госстата, с января по июль в Украину было импортировано 224,5 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $3,2 млрд (+22%). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 49963 авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: