Укр
Ру

З яких країн возять автомобілі в Україну: статистика

За 7 місяців імпорт легковиків обійшовся Українцям у понад $3 млрд.
З яких країн імпортують авто в Україну: статистика - Auto24

З США везуть переважно електромобілі

Євген Гудущан
logo24 вересня, 13:30
logo0
logo0 хв

За даними Держстату, з січня по липень в Україну було імпортовано 224,5 тисячі легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Читайте також: Які "свіжі" авто імпортували у серпні: статистика

Загальна митна вартість цих авто становила майже $3,2 млрд (+22%). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 49963 авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Нiмеччина - 49963 од.;
  2. США - 39320 од.;
  3. Китай - 22835 од.;
  4. Японiя - 20257 од.;
  5. Корея - 14491 од.;
  6. Францiя - 14399 од.;
  7. Чехія - 11188 од.;
  8. Велика Британія - 10312 од.;
  9. Мексика - 9149 од.;
  10. Румунiя - 5782 од.
#Новини #Реєстрація авто #Автобізнес