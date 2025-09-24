З яких країн возять автомобілі в Україну: статистика

З США везуть переважно електромобілі
За даними Держстату, з січня по липень в Україну було імпортовано 224,5 тисячі легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Загальна митна вартість цих авто становила майже $3,2 млрд (+22%). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 49963 авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 49963 од.;
- США - 39320 од.;
- Китай - 22835 од.;
- Японiя - 20257 од.;
- Корея - 14491 од.;
- Францiя - 14399 од.;
- Чехія - 11188 од.;
- Велика Британія - 10312 од.;
- Мексика - 9149 од.;
- Румунiя - 5782 од.