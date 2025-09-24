З яких країн возять автомобілі в Україну: статистика

За даними Держстату, з січня по липень в Україну було імпортовано 224,5 тисячі легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Читайте також: Які "свіжі" авто імпортували у серпні: статистика

Загальна митна вартість цих авто становила майже $3,2 млрд (+22%). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 49963 авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: