Які "свіжі" авто імпортували у серпні: статистика

Названо найпопулярніші імпортовані на територію України вживані авто віком до 5 років.
Євген Гудущан
22 вересня, 11:11
У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 35%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 4%;
  • Авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 827 од.;
  2. Tesla Model 3 - 452 од.;
  3. Kia Niro - 275 од.;
  4. Nissan Rogue - 274 од.;
  5. Mazda CX5 - 233 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 217 од.;
  7. Hyundai Kona - 186 од.;
  8. Chevrolet Bolt - 159 од.;
  9. Ford Escape - 148 од.;
  10. Audi Q5 - 145 од.
