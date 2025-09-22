Які "свіжі" авто імпортували у серпні: статистика

Посилання скопійовано!
У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 35%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 4%;
- Авто з ГБО – 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 827 од.;
- Tesla Model 3 - 452 од.;
- Kia Niro - 275 од.;
- Nissan Rogue - 274 од.;
- Mazda CX5 - 233 од.;
- Volkswagen Tiguan - 217 од.;
- Hyundai Kona - 186 од.;
- Chevrolet Bolt - 159 од.;
- Ford Escape - 148 од.;
- Audi Q5 - 145 од.