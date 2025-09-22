Які "свіжі" авто імпортували у серпні: статистика

У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 35%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 4%;

Авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: