Какие "свежие" авто импортировали в августе: статистика

Названы самые популярные импортируемые на территорию Украины подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Евгений Гудущан
logo22 сентября, 11:11
В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Напомним, что в течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составили 35% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 51%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 35%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 4%;
  • Авто с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 827 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 452 ед.;
  3. Kia Niro - 275 ед.;
  4. Nissan Rogue - 274 ед.;
  5. Mazda CX5 - 233 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 217 ед.;
  7. Hyundai Kona - 186 ед.;
  8. Chevrolet Bolt - 159 ед.;
  9. Ford Escape - 148 ед.;
  10. Audi Q5 - 145 ед.
