Какие "свежие" авто импортировали в августе: статистика

В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Читайте также: На украинском авторынке сменился лидер

Напомним, что в течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составили 35% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 51%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 35%

Гибридные – 9%;

Дизельные – 4%;

Авто с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: