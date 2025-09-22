Какие "свежие" авто импортировали в августе: статистика

Посилання скопійовано!
В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Напомним, что в течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составили 35% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 51%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 35%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 4%;
- Авто с ГБО – 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 827 ед.;
- Tesla Model 3 - 452 ед.;
- Kia Niro - 275 ед.;
- Nissan Rogue - 274 ед.;
- Mazda CX5 - 233 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 217 ед.;
- Hyundai Kona - 186 ед.;
- Chevrolet Bolt - 159 ед.;
- Ford Escape - 148 ед.;
- Audi Q5 - 145 ед.